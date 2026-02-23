Joven es sorprendido intoxicándose en un lugar público

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía un momento de "inspiración divina" terminó en arresto, luego que un joven fue sorprendido intoxicándose nada menos que en el paraje del Cristo de La Bartola, sitio emblemático y de recogimiento espiritual para muchas familias.

El detenido se identificó como Axel Jared Contreras, de 22 años de edad, quien —según el reporte ciudadano— decidió entregarse a sus excesos bajo la mirada de la monumental imagen religiosa, como si buscara indulgencia inmediata.

Fueron habitantes del sector quienes, al notar su comportamiento errático y poco acorde con el entorno, dieron aviso a la Policía Municipal. Minutos después, elementos asignados a la patrulla 222 arribaron al lugar y encontraron al joven consumiendo sustancias tóxicas a cielo abierto.

Los oficiales interrumpieron la peculiar escena y procedieron a interceptarlo, asegurándole los objetos con los que presuntamente se estaba drogando. Sin milagro que lo salvara, Axel fue trasladado a la Comandancia Municipal.

Una vez en barandilla, quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinó su remisión a las celdas preventivas por varias horas por incurrir en una falta administrativa.

Autoridades reiteraron que los espacios públicos —mucho más aquellos considerados de reunión familiar y significado religioso— no son escenario para este tipo de conductas, por lo que continuarán reforzando la vigilancia en el área.