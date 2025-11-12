Colisión de vehículos en el Centro de Monclova: accidente sin lesionados

MONCLOVA, COAH.– Un accidente vial registrado la mañana de este miércoles en las calles del Centro de Monclova movilizó a las autoridades, luego que una conductora, al intentar cambiarse de carril, invadió la vía de otro vehículo provocando una colisión.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas sobre la calle De La Fuente, antes del cruce con la calle Matamoros, donde dos vehículos resultaron dañados.

La probable responsable fue identificada como María de la Luz Arriaga, quien conducía un Nissan Sentra 2017 de color azul. Según los informes preliminares, Arriaga intentó realizar un cambio de carril sin percatarse de la proximidad de otro vehículo que circulaba correctamente por su vía.

¿Qué ocurrió?

El otro vehículo involucrado fue un Volkswagen Vento 2018 de color gris, conducido por Mayra Alejandra Orona Zamarrón, quien no pudo evitar el impacto cuando Arriaga se cruzó en su camino. El choque provocó daños en ambos autos, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Ante los daños materiales y la situación generada, ambas conductoras solicitaron la intervención de las autoridades. Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos, elaborando el peritaje correspondiente.

Las involucradas fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde las autoridades buscarán llegar a un acuerdo para el pago de los daños.