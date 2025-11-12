Movilización de autoridades en Monclova por daños en Paquetería Key

MONCLOVA, COAH.- Un presunto ladrón provocó la movilización de las autoridades la mañana de este miércoles, luego de realizar varios baquetazos en un local de paquetería ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, a un costado de la empresa Ternium, generando alarma entre los trabajadores del sector industrial.

¿Qué ocurrió?

Los hechos ocurrieron en el establecimiento "Paquetería Key", donde el encargado, identificado como José Luis Márquez, reportó a los elementos preventivos que al llegar al negocio fue informado por empleados de un local contiguo que un joven había salido corriendo del sitio.

El sospechoso vestía un suéter gris, pantalón de mezclilla deslavado y llevaba consigo una bolsa verde ecológica. Según el testimonio del encargado, el individuo no robó nada, pero sí alcanzó a causar daños materiales al realizar varios agujeros en las paredes del inmueble, aparentemente con un objeto contundente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras el reporte, unidades de Seguridad Pública realizaron recorridos por la zona para ubicar al sujeto, sin embargo, no lograron dar con su paradero.

El incidente generó confusión entre los vecinos y empleados del área, quienes inicialmente pensaron que se trataba de un intento de robo, lo que llevó a activar una rápida respuesta policial.