Detienen a hombre en Monclova por portación de cuchillo y asalto

MONCLOVA, COAH.– Un hombre fue detenido la tarde de este miércoles en la colonia Tierra y Libertad, tras ser encontrado en posesión de un cuchillo.

La detención ocurrió alrededor de las 13:15 horas, sobre la Avenida Las Torres, cerca del cruce con la calle Manuel J. Celis, luego de que mostrara una actitud evasiva ante la presencia policial.

Los oficiales notaron que el sujeto intentó ocultarse entre los vehículos estacionados al ver a los policías, lo que suscitó su intervención inmediata. El hombre fue identificado como Víctor Manuel Martínez Olivares, de 43 años, originario de San Pedro, Coahuila.

Durante la entrevista, Martínez Olivares alegó que portaba el cuchillo para su defensa personal, lo que llevó a los agentes a realizar una revisión corporal. En el bolsillo derecho de su pantalón, se encontró un cuchillo, lo cual está prohibido por la ley. Por ello, fue detenido por el delito de portación de arma prohibida.

¿Qué ocurrió?

Sin embargo, además de esta acusación, el detenido está siendo investigado por su presunta participación en un asalto a una tienda de 24 horas ocurrido la tarde del martes en la colonia Veteranos de la Revolución. Según los informes, en el robo, el responsable habría amenazado a los empleados con un arma blanca, exigiendo dinero en efectivo.

Martínez Olivares fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal de Monclova para su debida certificación médica y el llenado de las actas correspondientes. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se le investigará por su probable autoría en el asalto mencionado, además de la portación de arma prohibida.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El cuchillo asegurado durante su detención será presentado como evidencia en la investigación, que continúa su curso.