Seguridad pública de Monclova actúa tras intento de abuso a adolescente en Mezquital

MONCLOVA, COAH.– Una adolescente de 15 años vivió momentos de terror la noche del martes, luego que un hombre intentó besarla al tomarla por la fuerza mientras regresaba de la tienda en calles de la colonia Mezquital del Valle. El hecho provocó una rápida movilización de elementos de Seguridad Pública, aunque el señalado negó los hechos.

¿Qué ocurrió?

El incidente ocurrió alrededor de las 23:20 horas sobre la calle Valle de la Codorniz, entre Hermanos Serdán y avenida Pino Suárez. La menor, identificada como Ivonne "N", caminaba de regreso a su domicilio cuando un sujeto vestido con pijama de cuadros y suéter blanco se le acercó repentinamente para sujetarla y tratar de besarla.

Asustada, la quinceañera logró zafarse y correr hasta su casa, donde narró lo ocurrido a su madre, Yajaira 'N', quien de inmediato llamó al número de emergencias.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Minutos después, una patrulla llegó al lugar y los oficiales tomaron contacto con la afectada, quien señaló directamente al presunto responsable, identificado como Jesús Emanuel 'N', de 28 años, vecino del mismo sector.

Al ser abordado por los agentes, el acusado negó haber tocado a la adolescente, asegurando que todo se trataba de un malentendido. Sin embargo, ante la versión firme de la madre, los policías recomendaron a Yajaira 'N' acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente y proceder conforme a derecho.