Intervención Policiaca en Monclova deja Vecinos Sorprendidos

MONCLOVA, COAH. — La noche del 7 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, un fuerte operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General de la República sorprendió a los habitantes de la colonia Santa Bárbara, al desplegar un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Rosario, entre Múzquiz y Ocampo.

Durante la inspección, las autoridades lograron asegurar diversas sustancias ilícitas, entre ellas cristal y marihuana, además de otros objetos relacionados con la distribución de droga, aunque no se precisaron las cantidades exactas. En el lugar fueron detenidos Hilda "N" y Odilón "N", un matrimonio presuntamente dedicado a la venta de estupefacientes en la zona.

El operativo, que duró poco más de una hora, provocó el cierre total de la calle mientras elementos tácticos resguardaban la zona y peritos realizaban las diligencias correspondientes. Vecinos mencionaron que desde hace tiempo se rumoraba que en esa vivienda se llevaban a cabo actividades sospechosas, pero nunca se había actuado con tal magnitud.

Los detenidos fueron trasladados bajo fuerte custodia a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

Este cateo forma parte de las acciones coordinadas de seguridad que se mantienen activas en distintos puntos de Monclova, con el objetivo de desarticular puntos de venta y distribución de drogas en colonias consideradas de alto riesgo.