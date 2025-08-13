Joven hospitalizada tras colisión en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una joven de 23 años terminó hospitalizada con una probable fractura en una pierna, luego de que la motocicleta en la que viajaba fue impactada por una camioneta cuya conductora no advirtió su presencia al salir del estacionamiento de un centro comercial.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles en el cruce de la calle Cuauhtémoc y Río Balsas. Según el peritaje, Liliana Yamileth Bautista Reyes, de 23 años, circulaba en una motocicleta Hikari color negro con dirección a su hogar en la colonia La Ribera, cuando fue embestida por una camioneta JAC4 modelo 2025, color gris, conducida por Norma Rebolloso Pardo, de 59 años y con domicilio en la colonia Ciudad Deportiva.

De acuerdo a los informes, Norma trató de incorporarse a la vialidad de la calle Cuauhtémoc sin percatarse de la motociclista que intentaba cruzar, provocando el fuerte impacto que derribó a la joven sobre el pavimento.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana y del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila acudieron de inmediato. Liliana fue trasladada a la Clínica 7 del Seguro Social, mientras que Norma recibió atención en el lugar por parte de GUBC.

Oficiales de Control de Accidentes realizaron el croquis correspondiente y deslindaron responsabilidades. La conductora presuntamente responsable buscaría llegar a un acuerdo mediante el ajustador de su seguro para resolver su situación legal.