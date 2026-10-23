Accidente en Frontera: choque entre vehículos sorprende a familia

FRONTERA, Coah.- Una conductora que presuntamente realizó un retorno sin verificar las condiciones de circulación provocó un choque entre dos vehículos la noche del viernes en la colonia Roma, donde una familia se llevó un fuerte susto tras el impacto.

El accidente ocurrió sobre la calle 5 de Mayo, cuando la automovilista, al volante de un Nissan, intentó retornar e invadió el carril contrario, quedando en la trayectoria de una camioneta Chevrolet gris.

El conductor de la segunda unidad no logró evitar la colisión, por lo que ambos vehículos terminaron involucrados en el percance.

El impacto sorprendió a los integrantes de una familia que se encontraban en el lugar, quienes vivieron momentos de tensión tras el encontronazo.

Tras el reporte, oficiales de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes efectuaron el peritaje para documentar la mecánica del choque, recabar información sobre las circunstancias en que ocurrió y establecer las responsabilidades entre los conductores involucrados.

La invasión de carril durante la maniobra de retorno fue uno de los aspectos centrales de las actuaciones viales, debido a que el automóvil Nissan se atravesó en el paso de la camioneta Chevrolet.

Como parte del procedimiento, los oficiales integraron la información necesaria para elaborar el reporte correspondiente y documentar los daños materiales registrados en ambas unidades.

Hasta el momento, no se ha precisado el monto de las afectaciones ni se cuenta con información confirmada sobre posibles personas lesionadas.

Las autoridades de vialidad quedaron a cargo de las diligencias para determinar las responsabilidades conforme a los resultados del peritaje.