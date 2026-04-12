Choque entre motociclistas genera alarma en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque entre dos motociclistas encendió las alertas la tarde de ayer sobre la avenida Huemac, a espaldas del centro comercial Soriana Anáhuac, donde pese a lo impactante del percance, no se registraron personas lesionadas.

El incidente ocurrió cuando ambos conductores circulaban por la vialidad y, por causas relacionadas con la falta de visibilidad y precaución, terminaron encontrándose de frente, provocando la colisión entre las unidades.

Tras el impacto, los llamados "caballos de acero" derraparon varios metros sobre la carpeta asfáltica, quedando tendidos junto a sus conductores, lo que generó alarma entre automovilistas y peatones que transitaban por la zona.

A pesar de lo aparatoso del choque, ambos motociclistas lograron incorporarse por su propio pie, sin presentar lesiones de gravedad, evitando así que el accidente pasara a mayores.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido, entrevistándose con los involucrados, quienes señalaron que ambos contaban con vía libre al momento del percance.

Las unidades resultaron con daños considerables, mientras que los conductores fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde se deslindaron las responsabilidades.

Será a través del peritaje correspondiente que las autoridades determinen la responsabilidad de cada uno en este accidente registrado en una zona de constante circulación vehicular.