Mujer sufre robo en el río Monclova: Gabriela Martínez en crisis nerviosa

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía un momento de tranquilidad terminó en pánico, luego que una mujer fuera víctima de un robo mientras se encontraba en el río Monclova, hecho que la dejó en crisis nerviosa y movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de este viernes.

Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Álamo, en las inmediaciones de la colonia 23 de Abril, donde Gabriela Martínez Uviedo se encontraba dentro del cauce cuando decidió dejar su mochila y pertenencias sobre unas rocas. Fue en ese momento que un sujeto aprovechó la situación para apoderarse de sus objetos y huir sin ser visto.

Al percatarse del robo, la mujer entró en una fuerte crisis nerviosa, caminó hasta la calle Álamo, donde se desplomó, lo que generó alarma entre vecinos del sector, quienes al ver la escena temieron que se tratara de un asalto, dando aviso inmediato a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana se movilizaron rápidamente al sitio, donde brindaron atención a la afectada, quien no logró proporcionar características del responsable.

Debido a su estado emocional, los socorristas decidieron trasladarla a la Clínica 7 del Seguro Social para su valoración médica, mientras que oficiales implementaron un operativo en los alrededores para tratar de ubicar al presunto ladrón, sin resultados positivos.

Afortunadamente, la mujer no fue agredida físicamente, aunque el susto y la pérdida de sus pertenencias generaron momentos de tensión en el sector.