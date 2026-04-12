Choque en Monclova: daños materiales tras maniobra imprudente

MONCLOVA, COAH.- Una imprudente maniobra en reversa desató un accidente vial la noche de ayer sobre el bulevar Benito Juárez en el entronque con el bulevar Francisco I. Madero, dejando como saldo daños materiales y la movilización de autoridades, aunque sin personas lesionadas.

El percance se registró cerca de las 23:00 horas, cuando José Manuel Contreras, de 22 años, conductor de un Hyundai Elantra negro, intentó retroceder sin verificar las condiciones de la vía, invadiendo el carril de circulación.

Fue en ese momento que terminó atravesándose en la trayectoria de un Ford Figo rojo, manejado por Juan Eduardo Marroquín, quien circulaba con preferencia y no tuvo oportunidad de esquivar el impacto.

El golpe evidenció la falta de precaución, dejando ambos vehículos con daños visibles en la carrocería, lo que obligó a los conductores a solicitar la presencia de las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, entrevistarse con los involucrados y elaborar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

A pesar de lo aparatoso del choque, no fue necesaria la intervención de paramédicos, ya que ninguno de los conductores presentó lesiones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para conducir con precaución, especialmente al realizar maniobras en reversa, ya que un descuido puede terminar en este tipo de accidentes que, aunque no dejan heridos, sí generan pérdidas económicas.