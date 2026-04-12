Asalto en Monclova: hombre con navaja roba tienda y escapa

MONCLOVA, COAH.- La delincuencia volvió a hacerse presente en pleno corazón de la ciudad, luego que un sujeto armado con una navaja perpetrara un violento asalto en una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Aldama, logrando escapar con dinero en efectivo y mercancía.

Los hechos se registraron cerca de las 23:00 horas, cuando el individuo ingresó al establecimiento con el rostro cubierto, aparentando ser un cliente más, pero con claras intenciones delictivas.

De acuerdo con el reporte, el hombre se dirigió directamente hacia la caja registradora, donde amagó a la empleada con un arma blanca, lanzando amenazas para obligarla a entregar el dinero. Ante el temor de resultar lesionada, la trabajadora accedió y le entregó el efectivo, mientras el sujeto aprovechaba para apoderarse también de diversos productos antes de emprender la huida.

El monto de lo robado asciende a aproximadamente tres mil pesos, además de la mercancía sustraída, lo que encendió las alertas entre comerciantes de la zona.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, entrevistarse con la víctima y recabar datos que permitieran identificar al responsable. Asimismo, se implementó un operativo de búsqueda en calles aledañas, sin que hasta el momento se haya logrado dar con el paradero del asaltante, quien logró escapar aprovechando la oscuridad y la falta de vigilancia inmediata.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización del responsable, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho delictivo en el primer cuadro de la ciudad.