Cateo en Monclova: aseguran sustancias ilícitas en Miravalle

MONCLOVA, COAH.— Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, corporaciones de los tres niveles de gobierno irrumpieron la noche de ayer en la colonia Miravalle, donde ejecutaron un cateo que dejó como saldo una persona detenida así como el aseguramiento de sustancias ilícitas.

El operativo se desplegó sobre la calle Domingo Arrieta, donde unidades oficiales bloquearon parcialmente la circulación mientras agentes estatales, federales y municipales rodeaban el inmueble objetivo. El movimiento no pasó desapercibido: luces, patrullas y personal armado rompieron la calma de la zona.

De acuerdo con datos recabados en el sitio, los elementos ingresaron al domicilio con una orden judicial, enfocando la intervención en la búsqueda de posibles sustancias ilícitas y objetos relacionados con actividades delictivas. Durante varios minutos, peritos y agentes especializados realizaron una inspección minuciosa del lugar.

Como resultado del cateo, una persona fue asegurada en el interior del inmueble. Aunque su identidad no fue revelada en el momento, trascendió que fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El operativo se mantuvo bajo estrictas medidas de seguridad hasta su conclusión, sin que las autoridades emitieran información detallada sobre lo asegurado dentro de la vivienda.

Habitantes del sector observaron a distancia el despliegue, algunos con temor, otros con curiosidad, en una noche que rompió la rutina en esta colonia.