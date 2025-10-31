Colisión de traila en parada de camiones moviliza autoridades en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un aparatoso accidente movilizó a las autoridades la tarde del viernes, luego de que una traila terminó incrustada en la estructura de una parada de camiones sobre la carretera federal número 30, a la altura de la báscula.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando la pesada unidad, que estaba siendo remolcada por una camioneta, se zafó del vehículo y se deslizó hasta impactarse contra la estructura metálica de la parada.

La colisión causó daños visibles en parte de la estructura de la parada, aunque afortunadamente no había personas esperando el transporte público en el momento del accidente, evitando posibles víctimas.

El conductor de la camioneta que remolcaba la traila no regresó al lugar tras el incidente, por lo que no fue posible establecer su versión de los hechos.

Sin embargo, elementos de la Policía Municipal de Frontera acudieron de inmediato al sitio tras ser alertados por el reporte de la colisión.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas, ya que el área estaba desocupada. Luego de tomar conocimiento de los hechos, las autoridades realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el apoyo de una grúa para remolcar la traila destrozada a un corralón.