Colisión de Vehículos en Monclova: Ford Focus vs Ford Escape

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial ocurrido la madrugada de ayer movilizó a las autoridades municipales al registrarse daños considerables.

El percance se registró cerca de las 02:40 horas, en el cruce de las calles 27 y 20, donde el conductor de un Ford Focus, identificado como Julio César de la Cruz Sánchez, se impactó contra una camioneta Ford Escape.

El accidente, que dejó a ambos vehículos con daños, fue atendido por oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

De acuerdo con las autoridades, Julio César de la Cruz, quien conducía el Ford Focus guinda, aparentemente no pudo evitar la colisión al no calcular correctamente la distancia con el vehículo de la otra parte, propiedad de Víctor Espino Mejía.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero ambos vehículos sufrieron daños materiales importantes.

La camioneta Ford Escape, modelo 2002, quedó con daños, al igual que el Ford Focus, por lo que el afectado solicitó el apoyo de la Policía.

Los oficiales de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y llevaron a los involucrados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un convenio.