Hombre causa accidente en Monclova al ignorar señal de alto

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial se registró pasado el mediodía de este martes sobre la avenida Acereros, luego que el conductor de una Jeep Renegade ignoró un señalamiento gráfico de alto y se atravesó al paso de una camioneta Suzuki, provocando un fuerte impacto y la movilización de autoridades y cuerpos de rescate.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Acapulco. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, Gilberto Hipólito, conductor de una Jeep Renegade color azul, ingresó a la intersección sin realizar el alto correspondiente, invadiendo la trayectoria de la camioneta Suzuki Ertiga que manejaba San Juana Alvarado.

Tras la colisión, ambas unidades quedaron con daños visibles en la carrocería y obstruyendo parcialmente la vialidad, lo que obligó a otros automovilistas a reducir la velocidad mientras se atendía la emergencia.

Testigos solicitaron apoyo al sistema de emergencias al observar que la conductora de la Suzuki presentaba molestias físicas tras el golpe.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria, sin que se reportara, de manera preliminar, una lesión de gravedad.