Hombre de la tercera edad intenta robar chocolate en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre de la tercera edad que se encontraba bajo los efectos del alcohol fue asegurado por elementos de la Policía Municipal la tarde de este martes, luego de ser sorprendido intentando salir de la Frutería La Hacienda con varias piezas de chocolate sin pagarlas, en la colonia Otilio Montaño.

El incidente ocurrió pasado el mediodía en la frutería ubicada sobre la calle Villa Olímpica, donde personal de vigilancia detectó al presunto responsable cuando intentaba retirarse con golosinas ocultas entre sus pertenencias.

Tras verse descubierto, el hombre fue retenido por empleados del lugar, quienes solicitaron el apoyo de las autoridades municipales mediante el sistema de emergencias. Minutos después arribaron los uniformados para tomar conocimiento de los hechos.

El asegurado fue identificado como Javier Guerrero, de 63 años de edad, quien dijo tener su domicilio en la calle Secundaria 4 de la colonia Obrera Norte. La mercancía fue recuperada en su totalidad por el personal del negocio.

De acuerdo con el reporte, los encargados de la tienda optaron por no presentar cargos, por lo que el caso no fue turnado al Ministerio Público. No obstante, el hombre fue trasladado a la Comandancia Municipal por una falta administrativa y quedó a disposición del juez calificador en turno.