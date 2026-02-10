Congestión vial en Monclova tras accidente

MONCLOVA, COAH.— Un conductor que intentó incorporarse sin precaución al bulevar Harold R. Pape provocó un aparatoso accidente la tarde de este martes a la altura de Estancias de San Juan Bautista, dejando daños materiales y fuerte congestionamiento en la principal arteria de la ciudad.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Osvaldo Menchaca, donde se movilizaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana y oficiales del Departamento de Control de Accidentes tras el reporte de una colisión entre dos vehículos.

De acuerdo con el peritaje preliminar, Carlos Cruz, conductor de una camioneta Toyota Hilux color gris, intentó cruzar para incorporarse al bulevar sin calcular correctamente la velocidad de circulación, por lo que terminó impactándose contra un automóvil Honda Accord color guindo, conducido por Estela Durán.

Tras el golpe, ambas unidades quedaron detenidas sobre los carriles de circulación de norte a sur, generando largas filas de vehículos y maniobras de riesgo por parte de otros automovilistas que intentaban esquivar la zona del choque.

Paramédicos brindaron atención en el lugar a los involucrados. La conductora del Accord presentó molestias físicas derivadas del impacto, aunque ninguno de los participantes requirió traslado hospitalario, según se informó en el sitio.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el levantamiento del croquis, tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron el retiro de las unidades. Posteriormente, los conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal para buscar un acuerdo sobre la reparación de los daños.