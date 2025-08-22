Choque entre motocicleta y Malibú deja joven herido en Colinas de Santiago

Un joven de 23 años resultó lesionado luego de que la motocicleta en la que viajaba fue embestida por un automóvil Malibú, color blanco, que salía del interior de un motel sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la colonia Colinas de Santiago.

Hechos ocurridos la medianoche del jueves.

El afectado fue identificado como Gabriel Contraseña, quien sufrió golpes en ambas piernas y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Amparo Pape de Benavides por socorristas locales.

El accidente ocurrió la noche del jueves, cuando el conductor del Malibú no se percató de la motocicleta que circulaba con dirección a la zona sur de la ciudad, provocando el impacto.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades, mientras que la motocicleta quedó dañada sobre la carpeta asfáltica.

La madre señaló que su hijo se dirigía a casa de un amigo cuando ocurrió el percance, mismo que ocasionó movilización de cuerpos de auxilio y de la autoridad municipal.