Mujer provoca accidente en Monclova con su Dodge RAM

MONCLOVA, Coah. - Una mujer de 29 años y su hijo de dos años resultaron lesionados y fueron trasladados a la clínica del Amparo Pape de Benavides, tras participar en un choque registrado la noche del jueves en la colonia Tierra y Libertad.

El accidente ocurrió minutos antes de las 21:30 horas, en el cruce de las calles 28 y Cinco, donde colisionaron una camioneta Ford y una Dodge RAM blanca.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la conductora de la RAM, identificada como Lizbeth Sarahí Ibarra, habría omitido el señalamiento de alto al llegar al crucero. También se informó de manera preliminar que presuntamente circulaba por encima de la velocidad permitida.

En la Ford viajaban Marisa Yajaira Ramírez, de 29 años; su hijo Juan, de dos años, y Juan Guadalupe Zavala. La unidad circulaba hacia el norte cuando fue impactada por la Dodge RAM, que se desplazaba en dirección al bulevar Las Torres.

La fuerza del impacto provocó daños materiales en ambas camionetas y dejó lesionados a los ocupantes de la Ford, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a los afectados. Posteriormente, Marisa Yajaira Ramírez y el menor fueron trasladados a la clínica del Amparo Pape de Benavides para su valoración médica y permanecer bajo observación.

Elementos de Tránsito y otras corporaciones acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, documentar la posición de los vehículos y establecer las condiciones en que ocurrió el accidente.

La conductora de la Dodge RAM fue asegurada en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes por las lesiones y los daños materiales.