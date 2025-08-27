Motociclista gravemente herido tras choque con camioneta

Un motociclista de 19 años resultó gravemente lesionado la tarde de este miércoles tras un fuerte choque con una camioneta en la colonia José de las Fuentes, movilizando de inmediato a los cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El joven lesionado fue identificado como Leonardo Rodríguez, quien conducía su motocicleta al momento del impacto.

Testigos relataron que tras la colisión, el motociclista salió proyectado, golpeándose la cabeza contra el pavimento y presentando heridas visibles, por lo que su estado fue considerado delicado.

La camioneta involucrada, una Chevrolet pick up, era conducida por Mario Mireles, de 65 años, quien presuntamente no respetó la preferencia de paso en el cruce de las calles Policarpo Cárdenas y Teódulo Flores, provocando así el accidente.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron de inmediato al sistema de emergencias para solicitar auxilio.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios a Leonardo Rodríguez, trasladándolo de urgencia a un hospital de la localidad para recibir atención especializada.

Mientras tanto, agentes de Control de Accidentes aseguraron la zona y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades del incidente.

La camioneta involucrada fue trasladada a un corralón y el conductor de mayor edad quedó bajo resguardo de las autoridades viales, quienes evaluarán si enfrenta cargos por la falta de precaución que derivó en las graves lesiones del joven motociclista.