Cuerpos de emergencia controlan incendio en Monclova por quema de cobre

MONCLOVA, COAH.- La quema clandestina de cobre realizada presuntamente por vándalos desató un incendio en un lote baldío de la colonia Bellavista, en Monclova, generando la rápida movilización de cuerpos de emergencia la mañana de este lunes.

El reporte fue recibido cerca de las 10:00 horas, cuando vecinos de las calles La Paz y Azteca observaron una intensa humareda y llamas que avanzaban entre la maleza seca, hierba y acumulaciones de basura, por lo que solicitaron de inmediato la intervención de las autoridades.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil arribaron al sitio a bordo de dos motobombas, encontrando el fuego extendido en al menos dos frentes, alimentado por desechos y vegetación seca, lo que aceleró su propagación y elevó el riesgo para negocios y viviendas cercanas.

De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, no es la primera vez que el predio es utilizado por desconocidos para la quema de cableado con el fin de extraer cobre.

Señalaron que, en esta ocasión, los responsables habrían dejado encendida una llanta durante su huida, lo que detonó la quemazón que puso en alerta a toda la cuadra.

Tras varios minutos de maniobras de ataque y enfriamiento, los vulcanos lograron sofocar por completo los dos puntos de incendio, eliminando el peligro de que las llamas se salieran de control. Autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa en lotes baldíos.