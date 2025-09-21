Policía Municipal arresta a hombre en la colonia Ramos Arizpe

MONCLOVA, COAH. – La tarde del sábado, elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre que se encontraba alterando el orden público en la calle 22 de la colonia Ramos Arizpe.

De acuerdo con los reportes, el sujeto fue arrestado tras escandalizar a vecinos y transeúntes en las inmediaciones de su domicilio.

El detenido fue identificado como Antonio Barboza Cisneros, de 54 años de edad, conocido por el alias de "Topo".

Al momento de la detención, los oficiales de la unidad 221 se hicieron cargo de la situación, llevándolo directamente a la Comandancia Municipal.

Tras su arribo a la jefatura, "El Topo" fue presentado ante el juez calificador, quien ordenó su arresto en una celda bajo una falta administrativa menor.