Tanque estacionario asegurado tras fuga de gas

MONCLOVA, COAH.- La tarde del sábado se registró una fuga de gas que generó la movilización de autoridades en un domicilio de la colonia Brisas del Valle, donde afortunadamente la situación fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:05 horas en una vivienda ubicada en la Privada Río Concho número 118, donde Sarahi Sánchez Moreno solicitó apoyo tras percatarse de una fuga en el tanque estacionario de 350 litros al momento de ser recargado.

De inmediato, acudió personal de Protección Civil así como elementos del cuerpo de Bomberos. Los rescatistas procedieron a retirar el tanque afectado y ponerlo bajo resguardo, evitando cualquier riesgo para los habitantes del sector.

El servicio concluyó sin novedades y vecinos agradecieron la rápida respuesta de las corporaciones, entre ellos, la Policía Municipal, ya que debido a la situación de riesgo, el sector estuvo a punto de ser evacuado.