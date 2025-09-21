Policía de Monclova sorprende a joven con cuchillo

MONCLOVA, COAH.- Un joven de 25 años de edad fue detenido la tarde de este sábado en calles del sector Oriente, luego de que elementos de la Policía Preventiva lo sorprendieran portando un cuchillo de grandes dimensiones, situación que generó la inmediata movilización de los uniformados.

El detenido fue identificado como Brayan Eduardo Reyes, vecino de la colonia Guerrero, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de portación de arma prohibida y lo que resulte.

De acuerdo con el informe policiaco, los oficiales realizaban rondines de seguridad cuando observaron al individuo en actitud sospechosa, intentando evadirlos al notar su presencia.

Esto despertó la atención de los agentes, quienes procedieron a interceptarlo y realizarle una revisión preventiva.

Durante la inspección, los policías localizaron en la cintura del joven un cuchillo de grandes dimensiones, motivo por el cual se le hizo saber que su conducta constituía un delito y sería consignado.

Brayan fue trasladado a las celdas municipales para su certificación médica y posteriormente turnado al Ministerio Público, instancia que se encargará de definir su situación jurídica.