Accidente Vial en Monclova: Nissan March se Estrella contra Poste

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente automovilístico se registró la tarde del viernes sobre el Libramiento Salinas de Gortari, luego de que un vehículo Nissan March en color azul terminó fuera de la carpeta asfáltica y se estrelló contra un poste tras perder el control.

El conductor, identificado como José, intentó rebasar a un automóvil Mazda rojo, pero no advirtió que la conductora de este invadiría el carril en el mismo momento. La maniobra inesperada provocó que José se desviara bruscamente, cayera hacia un costado de la vialidad y se impactara de frente contra la estructura metálica.

El golpe fue tan fuerte que el March dio varios giros sobre su propio eje antes de quedar completamente destrozado. Pese a la magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas.

El Mazda, conducido por una joven, resultó sin daños visibles y su conductora no requirió atención médica.

Autoridades acudieron al sitio para abanderar la zona y evitar otro incidente, mientras una grúa retiraba el March dañado para liberar la circulación vehicular.