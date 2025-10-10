Hombre sin signos vitales en la colonia Santa Bárbara

MONCLOVA, COAH.- Un trágico hecho enlutó la colonia Santa Bárbara luego de que un hombre identificado como Luis David Barrera López se quitara la vida dentro de su vivienda, ubicada en la calle Múzquiz número 424.

El hallazgo fue realizado por su hijo de apenas 12 años, quien se encontraba jugando en el patio y, al entrar a una de las habitaciones de la casa, encontró el cuerpo sin vida de su padre. Atónito, el menor dio aviso a vecinos, quienes rápidamente alertaron a las autoridades.

La noticia se difundió en cuestión de minutos entre los residentes del sector, causando conmoción y tristeza. Algunos habitantes comentaron que Luis David sufría episodios de paranoia y delirios de persecución, pues en varias ocasiones salía durante la madrugada asegurando que alguien lo seguía.

El ahora fallecido era padre soltero y vivía únicamente con su hijo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y, tras confirmar el deceso, solicitaron la presencia de agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado procesó la escena y ordenó el levantamiento del cuerpo.

Más tarde, una funeraria local se encargó del traslado del difunto al Servicio Médico Forense para las diligencias de ley.