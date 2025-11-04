Choque entre Ford Focus y Suzuki Baleno en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial ocurrido la mañana de ayer en la colonia Obrera Sur Segundo Sector dejó como saldo daños materiales considerables y movilizó a las autoridades y paramédicos de Cruz Roja Mexicana para atender a los involucrados.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 08:30 horas en el cruce de las calles Jorge Engel y Mártires de Chicago, cuando un automóvil Suzuki Baleno modelo 2022, color gris, fue impactado por un Ford Focus negro.

Según el reporte preliminar, el conductor del Suzuki, identificado como Vladimir Ramírez Torres, de 41 años, quien circulaba por la zona, no logró calcular bien la distancia y terminó impactando al Ford Focus que se desplazaba por el mismo cruce.

El golpe dejó daños significativos en ambos vehículos, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

El Ford Focus, conducido por Frida Jhatziry Castilleja Hernández, de 23 años, quien circulaba con dirección al norte, sufrió daños en la parte trasera, mientras que el Suzuki Baleno presentó daños en el cofre y el lateral izquierdo. Ambos vehículos quedaron inmovilizados en el lugar tras el choque.

Los testigos alertaron a las autoridades y paramédicos de Cruz Roja, quienes acudieron rápidamente al lugar para brindar atención a los involucrados.

Afortunadamente, ambos conductores se encontraban en buen estado de salud, aunque el susto y el estrés fueron considerables.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y tomaron conocimiento del hecho, mientras que oficiales del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

El accidente generó una ligera afectación al flujo vehicular en la zona, pero las unidades involucradas fueron retiradas rápidamente para restablecer el tránsito.