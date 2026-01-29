Intenta menor salir por la puerta falsa

La rápida intervención de su madre evitó que un adolescente repitiera la tragedia familiar en la colonia San Miguel.

Intervención oportuna de la madre

Un adolescente de 17 años fue auxiliado la noche de ayer en la colonia San Miguel, al sufrir una crisis emocional en el mismo sitio donde meses atrás su hermano perdió la vida, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades.

El reporte se registró en la calle Pino, esquina con Jamaica, hasta donde acudieron paramédicos del GRUM y elementos policiacos para tomar conocimiento de la situación.

En el lugar, la madre del joven, la señora Vicky, logró intervenir de manera oportuna y evitar que el hecho pasara a mayores, enfrentando nuevamente un episodio de alto impacto emocional para la familia.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Evaluación y apoyo del GRUM

Paramédicos valoraron al adolescente, identificado como Lester N, quien permaneció consciente en todo momento y presentó únicamente una lesión leve, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital tras la atención prehospitalaria.

El Director del GRUM, Daniel Segovia, sostuvo una charla directa con el joven y su madre, brindándoles orientación, apoyo y contención emocional ante la situación que atraviesan.

Durante la intervención, los rescatistas invitaron al adolescente a integrarse de manera formativa al cuerpo de auxilio, con el objetivo de capacitarse en primeros auxilios y encaminarse a actividades positivas.

El joven aceptó la propuesta, mientras que las autoridades recomendaron mantener vigilancia familiar constante y seguimiento preventivo para evitar que se repita una situación similar.