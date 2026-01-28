Mujer provoca incendio en vivienda abandonada en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un incendio presuntamente provocado dentro de una vivienda abandonada desató el pánico entre vecinos de la calle 16, en la colonia Carlos Salinas de Gortari, al sur de Monclova la tarde de ayer, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con testimonios de residentes del sector, una persona —a quien identificaron como una mujer— ingresó al inmueble deshabitado y le prendió fuego de manera intencional, originando una densa columna de humo que fue visible desde varias cuadras a la redonda. La situación encendió las alarmas entre las familias del lugar, quienes temían que las llamas alcanzaran viviendas contiguas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron de inmediato al sitio, en coordinación con personal de Protección Civil y Seguridad Pública. La zona fue acordonada mientras los vulcanos combatían el fuego y realizaban labores para evitar su propagación.

Tras varios minutos de maniobras, el incendio fue controlado en su totalidad. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales en la estructura abandonada.

Vecinos señalaron que el inmueble ha sido utilizado en repetidas ocasiones por personas ajenas, lo que ha derivado en actos vandálicos y situaciones de riesgo constantes. Advirtieron que el incendio estuvo a punto de convertirse en una tragedia, ya que el predio colinda directamente con una vivienda habitada.

Habitantes del sector exigieron mayor vigilancia y acciones concretas por parte de las autoridades, a fin de evitar que casas abandonadas sigan siendo utilizadas como focos de peligro.