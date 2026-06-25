Incendio de Jeep en Monclova tras accidente de joven conductora

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente terminó con la destrucción total de un vehículo todoterreno la mañana de este jueves sobre la carretera federal número 57, luego que una joven conductora perdiera el control de la unidad y ésta fuera consumida por las llamas minutos después.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:30 horas a la altura del kilómetro 14, al norte de Monclova, donde automovilistas reportaron la salida de camino de un Jeep que terminó en el camellón central de la transitada vía federal.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora atravesaba una fuerte crisis emocional presuntamente relacionada con un problema familiar cuando perdió el control del volante, provocando que el vehículo abandonara los carriles de circulación y quedara varado en la zona divisoria de la carretera.

Testigos que observaron el accidente solicitaron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911 al percatarse de que la unidad comenzaba a incendiarse.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y desplegaron maniobras para combatir el fuego; sin embargo, las llamas avanzaron rápidamente y terminaron por consumir por completo el todoterreno, que quedó reducido a un cascarrón calcinado.

Afortunadamente, la conductora logró abandonar el vehículo antes de que el incendio se propagara, evitando sufrir lesiones de gravedad.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos le brindaron atención prehospitalaria en el lugar debido al estado de nerviosismo que presentaba tras el accidente, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Minutos después arribaron familiares de la joven, quienes permanecieron en el sitio mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento del percance, realizaron el abanderamiento preventivo de la zona y coordinaron el retiro de la unidad siniestrada mediante el apoyo de una grúa.