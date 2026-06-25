Motociclista resulta lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista terminó lesionado y fue trasladado a un hospital luego de ser derribado por un camión de carga durante un accidente registrado la mañana de este jueves en calles de la colonia Santa Mónica.

El percance ocurrió cerca de las 08:30 horas en el cruce de la avenida Nogal y la calle Pino, donde testigos solicitaron la presencia de cuerpos de emergencia al observar a un joven tendido sobre el pavimento tras la colisión.

El lesionado fue identificado como Víctor de la Cruz, de 19 años de edad, quien conducía una motocicleta Vento en color negro con verde cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con los primeros informes recabados por las autoridades, el joven circulaba por el sector cuando un camión de carga marca Hino, color blanco, presuntamente invadió su trayectoria durante una maniobra de incorporación, provocando el impacto.

La unidad era conducida por Omar Valdés, operador de una empresa de transporte, quien aparentemente no advirtió la cercanía de la motocicleta al momento de realizar el movimiento, originando que el motociclista fuera golpeado y derribado sobre la carpeta asfáltica.

Tras el fuerte impacto, el joven sufrió diversas lesiones que requirieron la intervención inmediata de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente trasladaron a Víctor de la Cruz a un hospital para una valoración médica más detallada y descartar lesiones internas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y establecer la mecánica del accidente.

Como parte del procedimiento, tanto el conductor como la unidad involucrada fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde se llevarían a cabo las diligencias correspondientes.

Trascendió que las partes buscarían llegar a un acuerdo a través de la aseguradora del camión para cubrir los daños y gastos derivados del percance.