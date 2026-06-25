Accidente de tractocamión deja a Olga Castro en el hospital: Monclova

Una conductora vivió momentos de angustia la mañana de este jueves al verse involucrada en un aparatoso accidente contra un tractocamión sobre el bulevar Harold R. Pape, percance que dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a cuerpos de emergencia al sur de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas a la altura de la colonia Industrial, en el cruce con la calle 3, donde testigos solicitaron el apoyo de las autoridades al observar un vehículo severamente dañado tras ser impactado por una pesada unidad.

La afectada fue identificada como Olga Castro, quien conducía un automóvil Nissan Altima color guindo sobre la principal arteria de Monclova cuando ocurrió el percance.

De acuerdo con los primeros informes, Roberto Castro, operador de un tractocamión Kenworth color amarillo perteneciente a la empresa Transportes Elizondo, circulaba en dirección de sur a norte por el bulevar Harold R. Pape.

re¿Cómo ocurrió el accidente?

Al llegar a la intersección con la calle 3, el conductor de la pesada unidad intentó incorporarse hacia el oriente; sin embargo, durante la maniobra presuntamente invadió el carril por donde avanzaba el automóvil de Olga Castro. El contacto fue inevitable y la fuerza del impacto provocó severos daños en el costado derecho del Nissan, mientras que la conductora sufrió una fuerte crisis nerviosa debido al susto.

Automovilistas que presenciaron el accidente realizaron el reporte al Sistema Estatal de Emergencias 911, provocando la rápida movilización de elementos de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de abanderar el área y agilizar la circulación para evitar otro percance.

Acciones de emergencia y atención médica

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a la conductora y posteriormente la trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para una valoración médica más completa. El operador del tractocamión también fue valorado por los socorristas luego de manifestar malestar físico derivado del impacto emocional que le generó el accidente.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades. La pesada unidad y su conductor fueron asegurados mientras se llevaban a cabo los trámites administrativos. Trascendió que el ajustador de la empresa transportista intervendría para buscar un acuerdo con la afectada respecto a la reparación de los daños ocasionados.