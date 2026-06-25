Asesinan en Guanajuato a integrante de colectivo de búsqueda de personas desaparecidas

Martha Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo "Una Promesa por Cumplir", fue asesinada la noche del martes 23 de junio en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, después de concluir su jornada laboral en el Hospital General de la localidad.

De acuerdo con la información difundida, la mujer se trasladaba en motocicleta cuando fue atacada por dos hombres armados, quienes le dispararon y le provocaron la muerte.

Negrete Tafoya participaba activamente en la búsqueda de su hermana, Laura Angélica, desaparecida el 5 de enero de 2021 en el municipio de Pénjamo. Desde entonces, formaba parte de los esfuerzos realizados por familiares de personas desaparecidas para localizar a sus seres queridos.

Reacciones ante el asesinato

Tras el asesinato, colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron nuevamente su preocupación por los riesgos y la violencia que enfrentan las personas buscadoras en Guanajuato.

El caso se suma a otros hechos recientes registrados en la entidad. El pasado 15 de junio, un integrante de la agrupación "Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos" fue privado de la libertad durante 24 horas, periodo en el que, según se informó, fue golpeado y amenazado.

Asimismo, hace aproximadamente un mes fueron asesinadas la madre buscadora Patricia Acosta y su hija mientras viajaban juntas en motocicleta. Ambas continuaban participando en labores de búsqueda después de haber localizado en 2025 los restos del hijo y hermano que había desaparecido un año antes.

Contexto de violencia en Guanajuato

Estos acontecimientos han incrementado la preocupación entre colectivos y organizaciones, en un contexto en el que Guanajuato es señalado como una de las entidades con mayores niveles de violencia en el país.