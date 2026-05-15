Condenan a 48 años de cárcel a implicados en muertes por meningitis en Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que obtuvo sentencias condenatorias contra Sandra Idanes "N" y David Erasmo "N" por su responsabilidad en diversos casos de homicidio vinculados al brote de meningitis registrado en 2022 en la capital de Durango.
De acuerdo con la dependencia, ambos recibieron una pena acumulada de 48 años de prisión como resultado de dos resoluciones judiciales emitidas por distintos casos relacionados con víctimas afectadas por meningitis micótica.
Primera sentencia por homicidio
La primera sentencia fue dictada el 30 de septiembre de 2025, cuando los acusados fueron declarados responsables del delito de homicidio simple intencional en comisión por omisión en perjuicio de Mónica Berenice y Lizbeth Joselyn. Por estos hechos, se les impuso una condena conjunta de 24 años de cárcel, además de una multa de 89 mil 216 pesos y el pago de más de un millón 49 mil pesos por concepto de reparación del daño.
Segunda sentencia y contexto del caso
Posteriormente, el 13 de mayo de este año, durante un segundo juicio oral, la autoridad judicial emitió otro fallo condenatorio contra Sandra Idanes y David Erasmo por el homicidio de Margarita del Socorro y Rubí.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía establecen que las víctimas ingresaron entre agosto y septiembre de 2022 a un hospital privado para practicarse cesáreas. Tiempo después presentaron complicaciones graves y fueron diagnosticadas con meningitis micótica provocada por un hongo infeccioso introducido mediante un medicamento contaminado administrado durante la atención médica.
La FGED indicó que, tras las denuncias y las indagatorias correspondientes, los hoy sentenciados fueron vinculados a proceso en marzo de 2023. En este segundo procedimiento recibieron otros 24 años de prisión, equivalentes a 12 años por cada víctima, sumándose así a la condena previa para alcanzar un total de 48 años.
Además de la pena privativa de la libertad, ambos deberán cubrir una reparación del daño por un monto total de un millón 749 mil 444 pesos a favor de las víctimas indirectas.
Las autoridades precisaron que los sentenciados aún enfrentan otros procesos penales relacionados con más casos derivados del brote de meningitis, los cuales continúan en etapa judicial.