Cae pasajero en el AICM con casi 9 kilos de cocaína escondidos en una silla de ruedas

Elementos federales detuvieron a un hombre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de descubrir casi nueve kilogramos de cocaína ocultos dentro de una silla de ruedas. El aseguramiento ocurrió el 14 de mayo durante una revisión preventiva realizada por personal de seguridad en la terminal aérea.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y Aduanas. De acuerdo con las autoridades, el decomiso provocó una afectación económica cercana a un millón 936 mil 125 pesos para organizaciones criminales.

Las autoridades informaron que el detenido intentó evadir controles de seguridad.

Según el reporte oficial, un binomio canino alertó sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en la silla de ruedas utilizada por el pasajero. Posteriormente, el objeto fue inspeccionado mediante rayos X, donde se detectaron irregularidades en su estructura.

Tras una revisión más detallada, los agentes localizaron ocho paquetes con un peso aproximado de 8.8 kilogramos de cocaína escondidos en el armazón de la silla. La SSPC informó que la droga asegurada equivaldría a cerca de 18 mil dosis destinadas al mercado ilegal.

El decomiso de cocaína en AICM afectó económicamente a organizaciones criminales.

Las autoridades señalaron que el detenido habría intentado evitar los controles de seguridad fingiendo una discapacidad, aunque la maniobra no impidió el hallazgo del cargamento.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones para determinar el origen y destino de la droga.

Operativos en aeropuertos buscan combatir el tráfico de narcóticos en el país.

Las dependencias federales indicaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes para combatir el tráfico de narcóticos en aeropuertos del país y reforzar la seguridad de los pasajeros.

Ese mismo día, autoridades también reportaron en la Ciudad de México el aseguramiento de un cargamento de cigarros ilegales valuado en alrededor de 4 mil 500 millones de pesos, presuntamente relacionado con La Unión Tepito. De acuerdo con la información oficial, se trata del mayor decomiso de este tipo registrado en el país.