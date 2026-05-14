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PRONNIF investiga mensaje amenazante en Primaria José González Ballesteros

Martha Herrera hizo un llamado a los padres para supervisar el contenido que consumen sus hijos en internet y fomentar valores desde el hogar.

Gerardo Martínez
Por Gerardo Martínez - 14 mayo, 2026 - 09:50 p.m.
PRONNIF investiga mensaje amenazante en Primaria José González Ballesteros
Elementos de seguridad y autoridades educativas activaron protocolos tras la amenaza difundida en la primaria José González Ballesteros de Monclova.

Luego de la amenaza que se realizó para el día de ayer en la Primaria José González Ballesteros, la PRONNIF ya interviene en el caso y advirtió que este tipo de situaciones podrían estar relacionadas con retos virales difundidos entre menores a través de redes sociales.

 

La subprocuradora Martha Herrera Ramírez informó que tras el reporte, corporaciones de seguridad y de la fiscalía realizaron las primeras diligencias para descartar un riesgo real dentro del plantel educativo.

Informó que posteriormente la procuraduría inició el acompañamiento con la institución para completar el protocolo correspondiente y determinar el origen del mensaje que generó alarma entre alumnos, docentes y padres de familia.

Recordó que esta no es la primera situación de este tipo que se presenta recientemente en la región Centro y se han detectado una posible relación con contenidos virales en redes sociales. Debido a esto, la subprocuradora hizo un llamado a los padres de familia para revisar el contenido que consumen sus hijos en internet y las conversaciones que mantienen en plataformas digitales.

Señaló que de manera preliminar, este caso apunta a tratarse de una broma por parte de alguno de los alumnos o de un reto viral, aunque insistió en que la responsabilidad y los valores deben fortalecerse desde casa.

Mencionó que como autoridad se estará trabajando con la comunidad estudiantil para la prevención de este tipo de hechos, y se trabajará de manera puntual con el alumno que haya caído en esta conducta y su familia.

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La subprocuradora Martha Herrera informó que PRONNIF ya interviene en el caso y mantiene coordinación con la escuela y autoridades de seguridad.

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