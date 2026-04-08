Activan protocolos de protección en Frontera tras intento de abuso

FRONTERA, COAH.— El reporte de un menor de 10 años que intentó abusar sexualmente de su prima de cuatro años movilizó la tarde del miércoles a elementos de Seguridad Pública en la colonia Guadalupe Borja, donde se activaron protocolos especiales para garantizar la protección de los niños involucrados.

La llamada de auxilio fue realizada por una usuaria que, al percatarse de una conducta inapropiada mientras los pequeños convivían en un domicilio particular, solicitó la intervención inmediata de las autoridades.

Según el informe oficial, los menores —de diez y cuatro años de edad— se encontraban bajo el cuidado de su abuela cuando, durante el juego, se detectaron comportamientos de contacto físico indebido que alarmaron a los presentes.

Al llegar al sitio, los oficiales dialogaron con los familiares, priorizando en todo momento el bienestar emocional de los menores. Las madres de ambos pequeños, quienes confirmaron que son primos, señalaron que no existían antecedentes de una situación similar, por lo que el episodio generó especial inquietud.

Tras evaluar el contexto, las autoridades determinaron que el caso debía canalizarse a la instancia correspondiente de protección a la infancia, a fin de garantizar un seguimiento profesional. La situación fue turnada al sistema de protección integral, donde especialistas verificarán el entorno familiar y brindarán orientación para evitar futuros riesgos.

Expertos consultados refieren que, en edades tempranas, ciertas conductas pueden estar relacionadas con curiosidad o exposición no supervisada a contenidos inadecuados, por lo que recomiendan no estigmatizar a los menores y, en cambio, reforzar la educación, la comunicación y los límites corporales.

A madres, padres y cuidadores se les recuerda la importancia de mantener vigilancia constante durante el juego, fomentar conversaciones abiertas y asegurar un ambiente de protección que favorezca un desarrollo sano y seguro para la infancia.