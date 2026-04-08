Policías de Frontera apoyan a Paloma Rocha en la lucha contra el cáncer de su hija

FRONTERA, COAH.- En medio de las rutinas diarias de patrullaje y vigilancia, una historia distinta comenzó a escribirse en Frontera, donde la empatía superó cualquier protocolo institucional.

No fue un llamado de emergencia el que movilizó a los elementos, sino una petición nacida desde la desesperación y difundida en redes sociales.

La publicación de la señora Paloma Rocha reflejaba el difícil momento que atraviesa su familia, al enfrentar el tratamiento contra el cáncer de su hija.

Santa Sarahí, de 11 años, debe viajar constantemente a Torreón cada veintiún días, donde recibe quimioterapias que buscan devolverle la salud.

El Director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez, al encontrarse con el mensaje, decidió no quedarse como un espectador más ante la necesidad expuesta.

De inmediato compartió la situación con el Subdirector Eli Hernández, proponiendo unir voluntades dentro de la corporación para brindar un apoyo significativo.

La respuesta fue genuina y solidaria, pues varios policías decidieron cooperar con recursos propios, demostrando que el compromiso también se vive fuera del deber.

Entre todos reunieron dinero en efectivo, además de adquirir algunos obsequios pensados especialmente para la pequeña, buscando llevarle un momento de alegría.

Más allá de lo material, el gesto tenía un propósito claro, acompañar emocionalmente a una niña que enfrenta una lucha compleja con una fortaleza admirable.

Los oficiales querían recordarle que no está sola y que su historia ha tocado corazones dispuestos a apoyarla en este difícil camino.

Fue en su hogar, en la colonia Guadalupe Borja, donde la sorpresa tomó forma y se convirtió en un instante inolvidable para la familia.

Santa Sarahí recibió con emoción los regalos, mientras su madre escuchaba palabras de aliento que daban un respiro en medio de la incertidumbre.

Durante la visita, también se hizo entrega del apoyo económico, destinado a cubrir parte de los gastos que implican los constantes traslados médicos.

Este respaldo representa una ayuda importante para continuar con el tratamiento, que exige esfuerzo, disciplina y una enorme fortaleza tanto física como emocional.

La familia expresó su agradecimiento, reconociendo que estos gestos no solo alivian cargas económicas, sino que también fortalecen el ánimo para seguir luchando.

En momentos donde todo parece cuesta arriba, la solidaridad se convierte en un motor que impulsa a no rendirse.

Así, una acción nacida de la voluntad dejó claro que la labor policial también puede construirse desde la cercanía y el lado más humano.

Porque cuando la empatía se vuelve acción, se transforma en esperanza para quienes más lo necesitan en su momento más vulnerable.