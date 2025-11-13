Camioneta volcada en Monclova: conductor se da a la fuga tras accidente

MONCLOVA, COAH. – El conductor de una camioneta Nissan color gris protagonizó un aparatoso accidente sobre la avenida Montessori, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, tras perder el control debido al exceso de velocidad y la falta de precaución al volante.

El incidente ocurrió alrededor de las 06:50 horas, cuando el conductor de la camioneta, que circulaba en dirección al oriente, no respetó los límites de velocidad establecidos para esa zona.

¿Qué ocurrió?

Al llegar a una curva pronunciada, el conductor perdió el control del vehículo, salió del camino y terminó volcándose parcialmente sobre un terreno irregular ubicado a un costado del cerro.

El impacto fue fuerte, levantando una nube de polvo y dejando la unidad con severos daños: la carrocería doblada y el parabrisas completamente estrellado.

Los testigos que presenciaron la escena no tardaron en alertar a las autoridades mediante el sistema de emergencia 911.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Sin embargo, al llegar al lugar, los elementos de la Policía Municipal no encontraron al conductor, quien aparentemente abandonó la camioneta y se dio a la fuga para evitar cualquier sanción o contacto con las autoridades.

Personal del Departamento de Control de Accidentes se encargó de realizar las diligencias correspondientes, asegurando el vehículo siniestrado, que fue trasladado al corralón municipal mientras se realizaban las investigaciones pertinentes para dar con el responsable del percance.