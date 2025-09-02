Detenido Conductor Ebrio que Intentó Huir Tras Impactar Barda

Un automovilista que conducía bajo los efectos del alcohol terminó impactando su vehículo contra una barda en la colonia Aguanaval, durante la madrugada de ayer, para después intentar retirarse como si nada hubiera ocurrido.

El percance ocurrió alrededor de la 01:30 horas sobre la calle Río Balsas, en su cruce con Río Pánuco, donde vecinos reportaron un fuerte golpe y llamaron de inmediato a la Policía Municipal.

El conductor fue identificado como Francisco Javier Coronado Sierra, de 56 años, vecino de la colonia El Pueblo, quien reconoció haber ingerido varias bebidas alcohólicas antes de ponerse tras el volante. Conducía un automóvil Volkswagen Vento, color arena, con dirección al poniente cuando, debido a su estado inconveniente, se quedó dormido y perdió el control.

El vehículo primero subió a la banqueta y posteriormente se estrelló contra una barda de madera de un domicilio. Por fortuna, la estructura no sufrió daños mayores y no hubo personas lesionadas, lo que evitó que la imprudencia del automovilista terminara en tragedia.

Testigos señalaron que, tras el impacto, Coronado intentó continuar su camino hacia la calle Xicoténcatl, donde vive, tratando de evadir su responsabilidad. Sin embargo, elementos de la Policía Municipal lograron interceptarlo y asegurarlo en cuestión de minutos.

El automovilista fue trasladado a celdas preventivas bajo cargos de conducción en estado de ebriedad, quedando su vehículo bajo resguardo en el corralón municipal mientras se deslindan responsabilidades.