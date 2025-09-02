Estudiantes de secundaria lesionados en accidente con camioneta

Dos estudiantes de la Secundaria General número 3, Martín González Vázquez terminaron lesionados luego de que la motocicleta en la que viajaban fue embestida por una camioneta sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura de la calle Agustín Melgar en la colonia Aguilar, la tarde de ayer.

Los jóvenes afectados fueron identificados como Iker ´N´, de 15 años, y su acompañante José ´N´, de 16, quienes circulaban en una motocicleta Italika Z150 modelo 2025 de color azul con negro.

De acuerdo con las autoridades, el conductor de una Chevrolet Cheyenne blanca modelo 2014, identificado como Alejandro Armendáriz Hernández, no respetó la circulación de los estudiantes y terminó impactando la unidad ligera, la cual quedó con serios daños tras el fuerte golpe.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a los adolescentes, quienes presentaban golpes, probables fracturas y raspones en distintas partes del cuerpo.

Una vez estabilizados, ambos fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS, donde permanecen bajo observación médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance, aseguraron al conductor responsable y realizaron el peritaje correspondiente, mientras que una grúa se encargó de retirar los vehículos involucrados.