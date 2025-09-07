Colisión en intersección Las Torres y Gustavo Díaz Ordaz

MONCLOVA, COAH. – Un conductor protagonizó un accidente vial en la intersección de la avenida Las Torres y la avenida Gustavo Díaz Ordaz, al no respetar un semáforo en rojo y meterse al paso de un Nissan March, que tripulaba una madre y sus dos hijas.

El incidente ocurrió la tarde de este sábado, cerca de las 14:00 horas, cuando Herminio Hernández Rentería, al volante de un KIA Rio de color azul, no se percató de que ahora tenía que esperar la flecha del semáforo y cruzó con la luz en rojo. Mientras intentaba tomar la avenida Gustavo Díaz Ordaz en dirección al poniente, se atravesó en el trayecto de Areli Morales Carreón, quien manejaba el Nissan March de color guindo en dirección sur por Las Torres. La colisión fue inevitable y el choque provocó una fuerte sacudida.

Las dos menores, de siete y ocho años, así como su madre, Areli Morales, sufrieron crisis nerviosa debido al impacto.

Comerciantes que presenciaron el accidente llamaron inmediatamente al 911, lo que movilizó a los paramédicos de Cruz Roja Mexicana al lugar. Tras ser atendidas por los socorristas, se confirmó que no presentaban lesiones graves, aunque fueron evaluadas para asegurar que no existieran complicaciones derivadas del susto y la tensión.

Los oficiales de Tránsito Municipal se presentaron en la escena mientras que los peritos de Control de Accidentes tomaban nota del incidente y deslindaban responsabilidades.

Aunque la situación no fue grave, las autoridades siguieron el procedimiento habitual para proceder con el levantamiento del parte y el remolque de los vehículos involucrados al corralón, mientras que el conductor del KIA Rio, Herminio Hernández, buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para resolver los daños materiales.