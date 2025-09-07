Dormido al volante destroza su Jeep

MONCLOVA, COAH.- La madrugada de ayer se registró un fuerte accidente sobre el bulevar San José, a la altura de la colonia Hipódromo, luego de que un oficial identificado como Luis Roberto Ochoa Vázquez, de 29 años, quedara dormido al volante y terminara impactando su camioneta contra el camellón central.

El conductor viajaba a bordo de una Jeep Laredo blanca en dirección al poniente, cuando, a la altura de la calle Piedras Negras, perdió por completo el control al caer en un profundo sueño. El violento choque provocó que la unidad brincara el cordón y cayera a desnivel, quedando con severos daños en la carrocería.

De acuerdo con familiares, Ochoa Vázquez había llegado recientemente de Monterrey para convivir con ellos, pero la visita se vio empañada por el excesivo consumo de alcohol. Incluso, trascendió que antes del percance salió nuevamente en busca de más bebidas embriagantes, lo que derivó en el fatal descuido.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el joven logró salir por sus propios medios de la camioneta, siendo atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad, aunque recomendaron una revisión más detallada en un hospital.

Elementos de Tránsito y Vialidad aseguraron el área mientras se elaboraba el peritaje correspondiente, dejando en claro que la imprudencia y el estado inconveniente del conductor fueron las principales causas del accidente que, de milagro, no dejó consecuencias mayores.