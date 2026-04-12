Consternación en Monclova tras deceso de comerciante local

MONCLOVA, COAH.— Un comerciante del ramo ferretero fue localizado sin vida la tarde de ayer al interior de su negocio, en un hecho que generó conmoción entre vecinos del Fraccionamiento Carranza.

La víctima fue identificada como Edgar Valdez Reséndiz, de 53 años, quien tenía su conocido negocio en la calle Ecuador número 536, pero residía en la Privada Juan Luis de Alarcón.

El hallazgo fue realizado por una vecina que acudió a buscarlo y notó que la ferretera VARSA se encontraba abierta, pero sin atención.

Al ingresar al establecimiento y dirigirse hacia el área de bodega, la mujer encontró al comerciante inconsciente, por lo que de inmediato salió para solicitar apoyo a elementos de Seguridad Pública.

Tras el reporte, los oficiales solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja; sin embargo, al arribar al sitio, únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos municipales procedieron a acordonar el área, mientras se daba aviso a personal de la Fiscalía General del Estado y a Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes dentro del inmueble.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

El hecho causó sorpresa entre vecinos y comerciantes del sector, quienes señalaron que el hombre era ampliamente conocido en la zona, así mismo su padre, indicó que la última vez que habló con Edgar por teléfono fue hacia dos días.