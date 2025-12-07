Hombre de 65 años fallece arrollado por conductor ebrio en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un hombre perdió la vida de manera instantánea luego de ser brutalmente arrollado por un conductor en estado de ebriedad que circulaba a exceso de velocidad la noche de ayer sobre la calle Emilio Carranza, en la colonia Occidental de Frontera.

Según los primeros reportes, el responsable, al volante de una camioneta tipo estaquita, no respetó el señalamiento de alto ni el tope instalado en la arteria. Sin disminuir la marcha, avanzó sin precaución y no alcanzó a ver al peatón que fue identificado como pablo auces Rodriguez de 65 años con domicilio 'Victoriano Cepeda 315 col occidental' el cual cruzaba la vía, embistiéndolo con tal fuerza que el cuerpo fue proyectado más de diez metros, causándole la muerte inmediata.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera acudieron al lugar; sin embargo, nada pudieron hacer, pues al revisar a la víctima confirmaron que ya no tenía signos vitales ya que presentaba 'Traumatismo craneoncefálico'.

Elementos de Seguridad Pública y del Departamento de Control de Accidentes aseguraron al conductor, quien presuntamente manejaba en avanzado estado de ebriedad. El cafre fue llevado a las celdas municipales mientras se procede conforme a la ley.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, levantaron evidencias, posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal dieron fe del deceso del infortunado y ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al Servicio Médico Forense. El caso fue turnado al Ministerio Público, donde se determinará la situación legal del detenido por homicidio culposo agravado.

Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de Frontera, resaltando la necesidad de una mayor conciencia sobre la seguridad vial y el consumo de alcohol al volante.