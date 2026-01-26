Frontera: conductor ebrio choca vehículo estacionado y se da a la fuga

FRONTERA, COAH.— Un conductor presuntamente bajo los influjos del alcohol provocó un aparatoso accidente vial y posteriormente se dio a la fuga, la madrugada de ayer, luego de impactar y destrozar un vehículo que se encontraba estacionado en la colonia Occidental.

El afectado, identificado como Jesús, relató que su automóvil Nissan Sentra, color gris, estaba debidamente estacionado sobre la calle Victoriano Cepeda cuando un vehículo negro apareció a exceso de velocidad. De acuerdo con su versión, el conductor realizaba maniobras imprudentes, dando vueltas bruscas sobre la vialidad, hasta que perdió el control del volante.

El automóvil descontrolado se estrelló violentamente contra la parte trasera del Sentra, ocasionándole severos daños materiales. Testigos señalaron que, lejos de detenerse para asumir su responsabilidad, el presunto responsable aceleró y huyó del lugar por la calle Soledad, internándose entre las vialidades del mismo sector.

Jesús intentó seguir al responsable a bordo de otro vehículo, sin lograr alcanzarlo debido a la oscuridad y a la velocidad con la que escapó.

Elementos de Seguridad Pública acudieron tras el reporte ciudadano y realizaron recorridos de búsqueda en calles aledañas; sin embargo, no se obtuvo resultado positivo. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables.

Las autoridades orientaron al propietario del vehículo afectado para que interponga la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de abrir una carpeta de investigación y tratar de ubicar al conductor fugitivo, quien deberá responder por los daños ocasionados.