Hombre inconsciente en Star City: falsa alarma en Frontera

FRONTERA, COAH.- Lo que fue reportado a los números de emergencia como una persona presuntamente infartada en plena pista de baile de la discoteca Star City terminó siendo un episodio mucho menos grave de lo que se anticipaba, aunque sí lo suficientemente aparatoso como para movilizar a medio mundo.

La llamada de auxilio se registró la noche de ayer y alertaba sobre un hombre inconsciente dentro del centro nocturno, ubicado sobre la calle Progreso, en la Zona Centro de Frontera.

El reporte provocó la inmediata movilización de cuerpos de rescate y elementos de Seguridad Pública, ante la posibilidad de una emergencia médica de alto riesgo.

Al arribar al lugar, los paramédicos se encontraron con un escenario distinto al descrito: el supuesto infarto no existía. De acuerdo con testigos, el hombre se encontraba bailando con entusiasmo cuando perdió el equilibrio y terminó en el suelo, generando el susto entre los asistentes y una versión bastante dramatizada de los hechos al momento de solicitar ayuda.

El individuo fue valorado en el sitio por paramédicos, quienes descartaron una situación de gravedad. No obstante, por protocolo, fue trasladado primero a la sala de urgencias de la Cruz Roja y posteriormente al hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova para una revisión más completa.

Autoridades municipales tomaron conocimiento de lo ocurrido y confirmaron que no se trató de una agresión ni de una situación de riesgo dentro del establecimiento. La actividad en el antro continuó con normalidad tras la intervención de los cuerpos de auxilio.

Finalmente, los oficiales recordaron a la ciudadanía que las líneas de emergencia deben utilizarse de manera responsable, ya que reportes exagerados pueden desviar recursos que podrían ser necesarios en situaciones realmente críticas.

La noche siguió su curso, pero quedó la anécdota: en Star City, el único "ataque" fue contra la pista de baile... y la gravedad hizo lo suyo.