Conductor ebrio se atrinchera en Monclova tras persecución policiaca

MONCLOVA, COAH.- La madrugada de este sábado se desató una intensa persecución policiaca que concluyó en la colonia Hipódromo, donde elementos preventivos aseguraron una camioneta luego que su conductor, en presunto estado de ebriedad, se atrincherara en su domicilio para evitar ser arrestado.

El incidente comenzó sobre el bulevar San José, donde los oficiales visualizaron una camioneta Toyota Tundra en color gris circulaba a exceso de velocidad y su conductor ignoraba las luces rojas de los semáforos.

Tras marcarle el alto en repetidas ocasiones, el conductor hizo caso omiso, lo que desató una persecución por varias calles del sector oriente.

Finalmente, el individuo condujo hasta la calle 14 de la colonia Hipódromo, donde descendió de la unidad y corrió hacia el interior de su casa, dejando la camioneta abandonada en el exterior para evadir a los oficiales.

Los uniformados procedieron al aseguramiento de la camioneta, la cual fue remolcada por una grúa y trasladada a un corralón, en lo que se continúa el procedimiento legal correspondiente.

El conductor, aunque logró refugiarse en su vivienda, enfrentará las consecuencias de sus actos, ya que las autoridades adelantaron que será citado por las infracciones cometidas y el manejo temerario que puso en riesgo a otros automovilistas.