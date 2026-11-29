MONCLOVA, COAH.- Un conductor presuntamente ebrio provocó un aparatoso accidente al atravesarse al paso de un automóvil Tesla, luego de aparentemente ignorar la luz roja del semáforo en el cruce del bulevar Benito Juárez y la avenida Acereros.

El percance ocurrió alrededor de las 05:00 horas, cuando José Mireles circulaba hacia el poniente a bordo de un Nissan Versa blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista avanzaba a velocidad considerable y, al llegar a la intersección, presuntamente no respetó la señal de alto, invadiendo la trayectoria de un Tesla gris que se desplazaba hacia el norte.

La unidad eléctrica contaba con preferencia de paso, pero su conductor no pudo evitar el impacto. El Nissan terminó estrellándose contra uno de sus costados, provocando daños materiales de consideración en ambos vehículos.

El fuerte estruendo alertó a quienes transitaban por el sector y movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

Tras la colisión, José Mireles manifestó diversas molestias físicas, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención prehospitalaria.

Aunque presentó malestares derivados del encontronazo, sus lesiones no fueron consideradas de gravedad y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

En el lugar, las autoridades procedieron a detener al conductor del Nissan Versa, debido a que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol.

Oficiales realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente, deslindar responsabilidades y determinar el monto de los daños ocasionados.